Petagna porta avanti la SPAL a Torino: 1-2 all'81', granata in 10

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La SPAL ribalta il punteggio all'Olimpico-Grande Torino. Notte fonda per la squadra di Mazzarri, rimasta in 10 per l'espulsione di Bremer: cross dell'ex Valdifiori dalla destra, Petagna stacca tutto solo a centro area e batte senza problemi Sirigu.