Petrachi: "Alla Roma non interessa Kean. Kalinic? Se fa 7-8 gol la valutazione cambia..."

La Roma non punterà su Moise Kean. A dirlo, nel corso di una intervista rilasciata a 'Sky Sport', il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi: "Kean non è un giocatore a cui non abbiamo mai puntato. E' un ottimo giocatore, ma non è mai entrato nel mirino della Roma".

Non è escluso, invece, che la Roma possa riscattare Nikola Kalinic dall'Atletico Madrid: "Kalinic dopo gennaio ha iniziato a fare prestazione buone e anche gol, ma se in questi due mesi fa 7-8 gol è chiaro che le valutazioni su di lui cambiano.