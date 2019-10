Petrachi: "Diawara, è menisco. Massa arrogante, gol annullato scandalo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il DS della Roma, Gianluca Petrachi dopo il pareggio contro il Cagliari ha parlato così ai microfoni della Rai: "Diawara? Gli esami strumentali ancora non sono arrivati, è una diagnosi approssimativa fatta dentro lo spogliatoio: sembra il menisco e non il crociato, speriamo perché già abbiamo perso Zappacosta per il crociato e perdere un altro giocatore per così tanto tempo sarebbe un problema. Massa? Una condotta di gara da subito arrogante e presuntuosa, ha fatto innervosire i giocatori, senza usare regola del vantaggio, non era in partita. Nelle ultime settimana abbiamo sempre subito torti, a Bologna, a Lecce, oggi abbiamo subito il primo gol sul rigore dopo una punizione inesistente, fischiata da Massa dopo che Diawara aveva preso il pallone. Il rigore ci sta ma il gol che ci hanno annullato a mio avviso è clamoroso, Kalinic le mani non può mettersele dietro, è una spinta impercettibile, è Olsen che prende Pisacane, sono situazioni di un calcio da maschi, non da signorine che vanno a fare danza classica. In Inghilterra si sarebbero messi a ridere. Di queste spintarelle ce ne sono a milioni in area, altrimenti non si gioca più a calcio. Chiunque avesse subito quel gol, prende palla e dice: siamo stati dei polli. In quel momento c'è la trance agonistica, chi ha giocato a calcio pensa che sia una normale azione da gol, per me è scandaloso annullare quel gol. Il calcio inglese perché è il più bello di tutti? E' il più veloce, si gioca di più e si fischia di meno, qui si fischia anche se passa una zanzara. Infortuni? Stiamo valutando la situazione, qualche problemino lo abbiamo sui campi sabbiosi e duri di Trigoria e penso che sono passati tanti allenatori e tanti ds, stiamo andando a fondo, abbiamo fatto il primo campo di Trigoria e mi auguro che sia un problema reale che abbiamo lì".