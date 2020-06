Petrachi dietro la lavagna. La Roma è affidata a Fienga, aspettando De Sanctis

Con un comunicato apparso sul sito ufficiale della Roma, è arrivata la conferma inequivocabile della crisi tra la direzione sportiva della società e il club stesso. Gianluca Petrachi è stato sospeso con effetto immediato dal ruolo di direttore sportivo del club. Questa la nota: "L'AS Roma comunica che Gianluca Petrachi è stato sospeso dalle sue mansioni di Direttore Sportivo con effetto immediato. L'allenatore e la squadra saranno guidati direttamente da Guido Fienga, CEO del Club". Il nuovo ds non è stato comunicato ma individuato: sarà Morgan De Sanctis, che dopo il periodo da team manager vivrà questa nuova avventura alla guida della direzione sportiva del club.

La scalata dell'ex estremo difensore - Nell'agosto del 2017, pochi mesi dopo aver appeso i guantoni al chiodo, ecco arrivare la nomina a team manager della società giallorossa durante il regno di Monchi come direttore sportivo. Sempre vicino alla squadra, per allenamenti e partite, e ruolo di collegamento fra giocatori, allenatore e staff dirigenziale. Contestualmente, la sua faccia era spesso presente nelle aule di Coverciano: prima per il corso UEFA da allenatore, poi per quello da direttore sportivo. Il 3 dicembre 2018, col massimo dei voti e la lode, uscì dal Centro Tecnico Federale col patentino di ds in tasca. La strada sembrava già tracciata, nonostante il successivo arrivo di Gianluca Petrachi come responsabile del mercato.