Petrachi e il mercato della Roma: "Così presi Mkhytarian. Smalling? Eravamo su Lovren..."

vedi letture

La Roma di oggi è stata costruita, in gran parte, con le idee ed il lavoro di Gianluca Petrachi. L’ex direttore sportivo giallorosso, al Corriere dello Sport, ha parlato anche degli arrivi di Mkhytarian, Pedro e Smalling: “Mkhytarian lo presi in prestito gratuito e mi pagavano anche un po’ di ingaggio. Veniva da alcuni infortuni, mi sono preoccupato anche di curarlo. Smalling? Stavamo su Lovren. Ma lui voleva essere comprato, non sentiva ragioni, e io non spendo quindici milioni al buio per un giocatore con un problemino di pubalgia. Mi chiama un agente italiano: puoi avere Smalling in prestito. Io non ci credo. Penso a una bufala. Smalling era uno di quei marcatori in via d’estinzione. Un leader silenzioso. Non parla tantissimo, ma quando parla incide”.