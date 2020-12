Petrachi e l'addio alla Roma: "Non è dipeso dai fatti di Sassuolo. Non ho litigato con Fonseca"

Gianluca Petrachi, intervenuto a Sportitalia è tornato sulla sua fine burrascosa con la Roma: "Non è capitato tutto a Sassuolo, anzi. È una cosa che se capitasse domani la rifarei. Se c'è qualcosa che non va bene, anche nell'intervallo, un direttore ha il diritto di entrare nello spogliatoio e dire qualcosa alla squadra. Io ero entrato non per un discorso tecnico, bensì motivazionale. Dopo 20 minuti la squadra perdeva 3-0 e io nel mio piccolo ho cercato di far capire ai giocatori che si stava perdendo quel poco di dignità che ci stava rimanendo. Al di là del discorso di Fonseca alla fine quasi pareggiavamo, evidentemente qualche discorsetto può servire. Io non entro per parlare di tattica o di tecnica, ma per un discorso motivazionale. E se un direttore non lo fa è giusto che stia a casa. Ci sono dei momenti cardini in cui anche il direttore in rappresentanza della società deve fare quello che deve fare. lo rifarei altre mille volte. E non è vero che ho litigato con Fonseca".