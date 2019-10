© foto di Insidefoto/Image Sport

Nessun patteggiamento. Nella giornata di ieri, il direttore sportivo della Roma Gianluca Petrachi si è presentato in Corte Federale per difendersi dalle accuse di aver lavorato per due club contemporaneamente, ovvero Roma e Torino, quando era ancora sotto contratto con la società granata. Come evidenzia 'Il Messaggero', Petrachi ha esibito documenti in cui ha confermato viaggi all’estero legati però all’attività personale. E ha ribadito che il riferimento alla trattativa con l’Inter per Dzeko è stato un lapsus.

Nel corso della sua deposizione, sottolinea 'Il Tempo', Petrachi ha parlato anche di Urbano Cairo. Considera il comportamento di Cairo come una vera guerra personale trascinata per troppo tempo dopo che già a maggio aveva presentato le sue dimissioni. Ora però la palla passa alla Procura che potrebbe archiviare l'accusa oppure optare per il deferimento.