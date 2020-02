vedi letture

Petrachi e Pradè in bilico. Roma e Fiorentina puntano Berta dell'Atletico

In vista della prossima stagione potrebbe profilarsi uno scontro fra Roma e Fiorentina in chiave mercato. Non si tratterà, però di un calciatore, bensì di un dirigente. Entrambe le società stanno ancora riflettendo se confermare i rispettivi uomini mercato (Gianluca Petrachi e Daniele Pradè), ma qualora si dovesse optare per un divorzio le attenzioni di ambo i club si sarebbero già concentrate sul medesimo profilo. Andrea Berta, attuale ds dell'Atletico Madrid. Per l'uomo mercato dei Colchoneros Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, si legge sul Corriere dello Sport, "sarebbe pronto a fare carte false pur di portarlo a Firenze".