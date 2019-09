Petrachi e Tare all'unisono: "Assurdo giocare col mercato ancora aperto"

La Roma si prepara a giocare il Derby ma in casa giallorossa tiene banco ancora il mercato. Il ds Gianluca Petrachi, in riferimento alle trattative per Nikola Kalinic e Patrik Schick, si è sfogato ai microfoni di Sky Sport parlando della lunghezza eccessiva della finestra dei trasferimenti, che è ancora aperta nonostante il campionato sia già iniziato.: "Il problema è che le regole le fa chi non ha mai giocato a calcio e non conosce i sentimenti di chi gioca, le difficoltà che ci sono a vivere determinate situazioni. Mi auguro che le cose possano cambiare. Oggi sono concentrato sulla partita e mi arrivano 200 telefonate di gente che propone giocatori a 48 ore dalla chiusura. Potete capire la follia di questa situazione, non è possibile. Schick ce l'hanno chiesto, ma è stato fatto un passo indietro con la formula. Domani faremo le ultime valutazioni. Per Kalinic aspettiamo".

Dello stesso avviso anche Igli Tare: "Petrachi ha perfettamente ragione. Vivere due settimane con problemi di rosa, tra giocatori in entrata e in uscita, non è possibile. Mi auguro che cambi qualcosa".