Petrachi: "Mi aspetto un Torino che faccia la partita dal primo minuto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il direttore sportivo del Torino Gianluca Petrachi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Frosinone: "Mi aspetto un Torino che inizi dal primo minuto a fare la partita. Purtroppo ci è capitato spesso in questo inizio di campionato di sbagliare i primi tempi quindi mi auguro che stasera cerchiamo di fare la partita da subito. Belotti-Zaza è una coppia importante ma sta a loro dare quel contributo alla squadra, specialmente in fase di non possesso, per trovare gli equilibri giusti".

Sorpreso dalla non convocazione di Belotti in Nazionale?

"Non ho parlato con Andrea. Certamente la convocazione in Nazionale gratifica il lavoro del club e del giocatore nelle partite settimanali. Evidentemente deve dare di più e dimostrare a Mancini che si è sbagliato a non convocarlo e dimostrandolo già da stasera facendo una prestazione importante".