Petrachi: "Nessun incontro con la Roma. Non ho ancora deciso il futuro"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gianluca Petrachi, ds del Torino, ha parlato a Sky Sport smentendo di aver già accettato l’offerta della Roma e di essere già al lavoro per i giallorossi: "Non è stata la sola squadra, non ho deciso totalmente quello che farò. Se lavoro già per la Roma? Semplicemente ho sempre gravitato su Torino, ho visto tutti gli allenamenti, ne ho saltato qualcuno per ragioni logistiche. Sono stato molto chiaro, dicendo al presidente che a fine campionato avrei fatto delle scelte. Chi dice certe cose non dice la verità, a fine campionato farò delle scelte, mi auguro che vengano condivise e accettate. Nessun incontro con la Roma? No".