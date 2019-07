© foto di Insidefoto/Image Sport

In casa Roma è il giorno della presentazione di Pau Lopez. Insieme al portiere ex Betis era presente il ds Gianluca Petrachi, che ha parlato anche dei dettagli della trattativa con il club andaluso per il portiere. "Non capita tutti i giorni di vedere un calciatore decurtarsi parte dell’ingaggio. Visto che il Betis non cedeva di una virgola il giocatore ha deciso di rinunciare a parte dell’ingaggio, così come l’agente. L’abbiamo apprezzato molto. Anche noi abbiamo rinunciato alla percentuale sulla rivendita di Sanabria", le parole del dirigente giallorosso.