Petrachi-Roma, Cairo ribadisce: "Non so nulla. Per me è impossibile"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Abbiamo fatto bene ieri sera e ora dobbiamo pensare al derby. Ho visto i giocatori che non hanno minimamente sofferto per la partita e per l'impegno, le gambe dei miei calciatori contro il Milan non erano tremanti e questa è una cosa positiva. Mazzarri ha trasferito convinzione e autostima". Parole e pensieri di Urbano Cairo, presidente del Torino che ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Radio 24'. "Mazzarri e la squadra hanno acquisito una convinzione maggiore nei loro mezzi, hanno disputato una gara importante. Non credo Mazzarri sia difensivista, ma quello che io vedo nel Toro è una squadra che si muove a fisarmonica".

Si aspetta una Juventus un po' più sperimentale?

"Noi dobbiamo pensare semplicemente a giocare gara dopo gara, ne mancano quattro e dobbiamo provare a ottenere i migliori risultati. Abbiamo ancora uno svantaggio rispetto ai concorrenti e la Roma, contando gli scontri diretti, ha tre punti in più. Quello che conta è fare tutto il possibile e tutto il meglio, inutile fare piani. La Juventus farà come sempre la sua partita, come sempre, e affrontando il derby come sempre si affrontano i derby".

Petrachi resterà?

"C'è ancora un contratto di un anno e ieri sera mi ha fatto piacere l'abbraccio dopo il gol. Vediamo, non avendone mai parlato con lui di questa ipotesi Roma mi sembra strano uscisse adesso dopo un mese e mezzo di voci. Molte cose nascono e si sviluppano senza nulla di vero, non vedo la cosa come possibile".

Rimarrebbe deluso quindi se andasse alla Roma?

"Non andiamo oltre, resto all'abbraccio di ieri che mi ha fatto molto piacere. Per il momento per me non esiste".