Gianluca Petrachi dà subito il filo conduttore che dovrà seguire il mercato della Roma sotto la sua gestione. Stop ai giocatori "arrivati", spazio a chi vuole stupire: "Basta coi giocatori che vengono qui solo per soldi, scelgo uomini e non giocatori. Per alzare il livello serve questo tipo di calciatori, leggo pseudo rifiuti. Roma non è una succursale, chi arriva deve averne la voglia. Guardate Spinazzola, il suo entusiasmo col quale si è presentato. Serve gente con voglia ed entusiasmo che gli scorsi anni è venuto meno. Il tifoso si deve identificare nella squadra, è questo il mio messaggio che darò allo spogliatoio".

Segui la diretta scritta della conferenza stampa di Gianluca Petrachi su TMW!