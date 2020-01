Petriccione scherma e tesse, Lucioni insuperabile. Lecce, i voti di TMW

© foto di www.imagephotoagency.it

LECCE-INTER 1-1 - 72' Bastoni, 77' Mancosu

Gabriel 6.5 - Sicuro nelle uscite, non bellissimo ma efficace negli interventi.

Rossettini 7 - Attento nel gioco aereo e in marcatura. Sempre sul pezzo.

Lucioni 7 - Insieme ai compagni di reparto riesce a limitare ai minimi termini due centravanti top come Lukaku e Lautaro. Chapeau.

Dell'Orco 7 - Si gioca alla grande la sua chance da titolare: è bravo nell'anticipo e regge l'urto di un attacco stellare.

Rispoli 6.5 - Prestazione di livello per l'esterno che è provvidenziale in fase di non possesso spegnendo le velleità degli attaccanti nerazzurri. E si fa vedere anche in avanti quasi mandando in gol Mancosu. Lascia crossare Biraghi in occasione del gol. (Dal 76' Falco 6 - Entra e scuote la squadra. Sfiora il gol del clamoroso sorpasso su punizione, trovando il palo).

Deiola 6 - Macchia una buona prestazione perdendo Bastoni in occasione del gol del momentaneo vantaggio interista.

Petriccione 7 - Scherma davanti alla difesa e tesse la manovra. Prestazione di grande lucidità, non perde il controllo nemmeno dopo il vantaggio avversario e anzi, dà il la all'azione del pareggio.

Donati 6 - Parte come peggio non si potrebbe, rischiando il rosso per un brutto fallo su Barella. Cresce alla distanza, prende coraggio e si mostra affidabile in copertura.

Mancosu 7 - Dopo sette minuti fallisce una palla gol dove era più semplice segnare. Si riscatta con gli interessi nella ripresa quando trova l'1-1 con un fiuto del gol da centravanti. (Dall' 83' Meccariello sv).

Babacar 6 - Partita generosa del senegalese, che ronza nell'area nerazzurra dando qualche fastidio. Quasi si procura un calcio di rigore nel finale del primo tempo. Cala nella ripresa.

Lapadula 6 - È dura rendersi pericolosi quando hai difensori come Godin, De Vrij e Skriniar. Sgomita, ripiega e un suo recupero palla innesca la più clamorosa palla gol della partita. (Dal 62' Majer 6.5 - Entra per dare maggiore copertura alla squadra, si rende utile nel riacciuffare il pari con l'assist per Mancosu).