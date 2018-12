Fonte: firenzeviola.it

German Pezzella, difensore della Fiorentina, ha commentato il pareggio conquistato sul campo del Genoa con un pizzico di amarezza: "Sono arrabbiato perchè non abbiamo vinto. Siamo arrivati quattro volte in modo chiaro sotto porta, poi gli episodi ci hanno penalizzato. Questa cosa del rigore è strana. Contro la Juventus ci hanno dato un rigore contro per molto meno, mentre oggi non è stato dato un rigore ancora più evidente. Non si capisce cosa possa essere successo, soprattutto se hanno rivisto l'azione. Comunque noi non siamo cattivi sotto porta, su questo aspetto dobbiamo migliorare. Simeone? Quando c'è una situazione così, a inizio partita, hai l'opportunità di mettere le cose dalla tua parte. Abbiamo sprecato però molte altre occasioni, per questo ribadisco che dobbiamo essere più cattivi. Abbiamo chiuso il girone al decimo posto, venivamo da un periodo lungo in cui non vincevamo più, ma oggi se avessimo qualche punto in più la classifica sarebbe diversa. Spesso abbiamo giocato buone partite ma senza vincere, ed è questo che deve cambiare nel girone di ritorno. Adesso può farci bene staccare, anche per rivedere cosa abbiamo fatto nel girone d'andata. Poi bisogna ripartire forte, a cominciare dalla gara di Coppa Italia. Piatek? È un giocatore molto forte ma sapevamo che non dovevamo concedergli spazio e siamo stati bravi ad accorciare. In difesa abbiamo fatto un buon lavoro anche se c'è mancata la vittoria".