Pezzella: "Devo molto alla Fiorentina. Il virus? Non dobbiamo abbassare la guardia"

vedi letture

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, ha parlato dell'attualità, del suo futuro e della situazione che sta vivendo a Radio Continental: "Siamo stati esposti a viaggi, hotel, treni... Credo di essere stato infettato nel club: abbiamo avuto 3 giocatori positivi, oltre a componenti dello staff medico e del personale di marketing. La mia ragazza non era in Italia, e quando voleva tornare il Paese era chiuso ed è partita per l’Argentina, ma almeno sono tranquillo perché so di non averla contagiata. Prima di tornare alle attività dovremo fare nuovi esami. Sono stato in grado di iniziare ad allenarmi più di 20 giorni fa e adesso la situazione sta migliorando, ma ripetono di non abbassare la guardia", le parole riportate da Firenzeviola.it.

Le parole sulla Fiorentina - "Mi hanno accolto in maniera spettacolare perché qua se dici di essere argentino fanno così: Batistuta per loro è tutto. Lo scorso anno sono stato fortunato a partecipare alla festa del suo compleanno a Firenze e tutta la città era lì a festeggiarlo. Dopo 8-9 mesi alla Fiorentina, con la morte di Astori e tanti cambi in rosa, la fascia di capitano prima venne data a Badelj che poi si infortunò e successivamente venne data a me. Devo molto a questo club - si legge su Firenzeviola.it - mi sono sentito a casa sin da quando sono arrivato nonostante le difficoltà con la nuova lingua. La Fiorentina mi ha eletto capitano dopo poco dal mio arrivo ed è molto importante oltre ad avermi permesso di essere convocato in Nazionale".