Pezzella e Sturaro: il Genoa prova a piazzare il doppio colpo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due innesti per Cesare Prandelli. Il Genoa è al lavoro in questi giorni per rinforzare la rosa in vista del girone di ritorno. Manca davvero poco e poi Germano Pezzella e Stefano Sturaro potranno essere entrambi giocatori rossoblu. Ancora pochi dettagli e l'affare sarà fatto. Per quanto riguarda il difensore nella giornata di ieri c'è stato l'incontro con Beppe Riso, suo agente, per limare gli ultimi aspetti. Il ragazzo arriverà dall'Udinese in prestito con diritto di riscatto fissato sui 7 milioni. L'operazione porterà un'uscita del Grifone: Ervin Zukanovic infatti prenderà la strada nella direzione opposta con la situazione che dovrebbe sbloccarsi nella giornata di oggi.

GIORNO DECISIVO PER STURARO - "Se ne riparlerà domani". Perentorio Giorgio Perinetti ieri all'uscita dal quartier generale milanese della Juventus al termine dell'incontro con Paratici per Stefano Sturaro. Oggi è infatti previsto un nuovo summit con la dirigenza bianconera per limare gli ultimi aspetti e poi il ritorno del centrocampista di Sanremo sarà realtà.

SQUADRA IN RITIRO A MURCIA - Si entra dunque nel vivo delle trattative con la squadra che invece sta continuando il suo ritiro a Murcia. Tanta corsa per mettere benzina nelle gambe ed esercizi con il pallone per Criscito e compagni che lunedì prossimo sosterrano un test amichevole contro il Wurzburger Kickers, formazione che milita nella terza divisione tedesca.