Pezzella: "Futuro tra Genoa e Udinese? Dopo l'Europeo capirò cosa fare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Giuseppe Pezzella, terzino classe 1997 del Genoa, ha parlato a FoxSports.it commentando presente e futuro con la maglia rossoblù: "Questo è un momento molto impegnativo della stagione. Si avvicinano gli obiettivi e, com'è naturale che sia, aumenta anche la pressione. Quello che spero è di essere utile ai miei compagni. Prandelli? Ovviamente cerco di apprendere da tutti i miei allenatori. Mister Prandelli è un allenatore molto importante, sono sempre attentissimo a tutti i suoi consigli. In allenamento mi chiede di curare molto la fase difensiva, cosa che sto facendo con grande attenzione. L'Europeo Under 21? È inutile nasconderlo, sulla nostra Nazionale ci sono grandi attese. Sia perché giochiamo in casa, sia perché la squadra è molto competitiva. Daremo il massimo, sarà entusiasmante. Il futuro (il giocatore è in prestio dall'Udinese)? Proprio perché stiamo affrontando e ci aspettano ancora tanti impegni pesanti, al futuro non ci sto proprio pensando. Dopo l'Europeo capiremo il da farsi".