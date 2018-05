Pezzella: "Grazie Fiorentina. Ho trovato una famiglia"

© foto di Federico De Luca

Nel giorno dell'ufficialità del suo riscatto da parte della Fiorentina, Germàn Pezzella ha affidato ad Instagram le sue emozioni riguardo alla stagione appena passata e al futuro in viola che lo attende. "Dopo alcuni giorni e con la testa fredda posso dire che la stagione è finita. Il primo giorno ho incontrato un club e una nuova città, e con i giorni ho scoperto una famiglia. Una famiglia che si è sciolta in un abbraccio eterno da quella tragica mattina. Un anno che è iniziato con nuove sfide e con obiettivi da soddisfare. Alcuni complimenti e altri no, ma con la tranquillità di aver fatto tutto ciò che era a portata di mano. Un anno che sarà segnato dal fuoco in ognuno di noi. Ci rivedremo la prossima stagione, per realizzare quegli obiettivi rimasti in sospeso e difendere questa maglia con tanta storia. Grazie a coloro che fanno parte di questa famiglia, la Fiorentina, per avermi fatto sentire a casa fin dal primo momento" il messaggio del difensore argentino. Simpatico commento anche di Cyril Thereau, che sul social scritto: "Grande capitano".