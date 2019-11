Pezzella: "Non mi sono mai pentito di esser rimasto alla Fiorentina"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato al TGR Toscana sulla Rai: "Il razzismo non può esistere nella vita. Bisogna cominciare ognuno con il meglio di se stessi, per combatterlo. Noi giocatori siamo i primi a dover dare l'esempio, questa cosa non può esistere. Non va bene così".

La partita col Verona?

"Oggi nel calcio non si può mai sbagliare atteggiamento, voglia e modo di affrontare la partita".

Il rientro di Ribery?

"Quando hai un giocatore forte come Franck in campo la differenza si nota. Ma siamo un gruppo nuovo e in una stagione lunga può succedere qualsiasi cosa. Dobbiamo essere preparati".

E il sorriso di Chiesa?

"Lui ce l'ha il sorriso. Se ne parla troppo: lavora, sta sereno e tranquillo come tutti i giocatori che hanno la sua età. In stagione ci sono alti e bassi, farà vedere le capacità che ha".

Mai pentito della scelta di rimanere a Firenze?

"Mai, ogni decisione che prendo nella mia vita la prendo con testa e cuore, per quello che sento. Penso con la testa ma ci metto anche i sentimenti del cuore".