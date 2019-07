Pezzella profilo giusto per la Roma. La Viola potrebbe rivitalizzare Schick

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nelle prossime ore potrebbe aprirsi un'asse di mercato fra Roma e Fiorentina. La società giallorossa infatti ha individuato in German Pezzella un possibile rinforzo per la difesa, con i viola che valuterebbero l'inserimento di Patrik Schick come contropartita. E oggi, a margine della compilazione del calendario 2019/2020, i rappresentanti delle due società potrebbero tornare a parlare della questione.

Ipotesi scambio - Dopo il passaggio del francese Veretout dalla Fiorentina alla Roma, quindi, le due società stanno pensando ad una nuova doppia operazione. Come noto la Roma cerca un difensore centrale di qualità e personalità e il capitano della Fiorentina tecnicamente rappresenterebbe un profilo ideale. Da parte sua l'argentino, reduce dalla Copa America, non pare aver trovato grande feeling con Vincenzo Montella, da qui la possibile cessione. Per lasciarlo partire, però, la Fiorentina non si scende dalla valutazione di 20 milioni di euro. E come detto nelle scorse ore si è vociferato di un possibile inserimento nell'operazione di Schick. A Roma non ha mai impressionato e si è sempre espresso al di sotto delle proprie potenzialità. La Fiorentina da parte sua cerca un attaccante giovane e di qualità da affiancare a Simeone o, perché no, per sostituire proprio il Cholito (che piace al Sassuolo). Per il momento la doppia operazione sembra solo in fase embrionale, ma è possibile che nelle prossime ore vadano in scena contatti per capire l'eventuale fattibilità.