Pezzella-Simeone, garra e talento argentino per la Fiorentina

© foto di Federico De Luca

L'amore dei tifosi della Fiorentina per i giocatori argentini non è certo una novità. Il più grande di tutti i tempo è stato sicuramente Gabriel Omar Batistuta, ma non dobbiamo dimenticare campioni veri come Daniel Passarella o il Puntero Daniel Bertoni, mentre in tempi recenti uno dei giocatori più apprezzati è stato Gonzalo Rodriguez.

Oggi in casa viola una delle lingue più parlate è il francese, con Corvino che ha portato in viola Eysseric, Veretout, Laurini e Thereou, ma la garra argentina è sempre presente, e la Fiorentina può contare su due certezze, una in attacco ed una in difesa. Davanti il Cholito Simeone, che contro il Verona domenica scorsa si è sbloccato, un giocatore giovane che ha dimostrato tutto il suo valore nello scorso campionato con la maglia del Genoa. 22 anni, grinta da vendere, tanto talento e sicuramente qualche consiglio utile da papà Diego, uno che di "garra" ne sa sicuramente qualcosa.

La sorpresa più grande è senza dubbio German Pezzella, difensore ex Betis arrivato durante gli ultimi giorni di mercato: due gare da titolare, contro Sampdoria e Betis, nelle quali l'argentino ha ben impressionato, tanto da convincere anche il CT Jorge Sampaoli, che lo ha convocato per le prossime gare dell'Argentina.

Fiorentina-Argentina, un binomio che ha sempre portato grandi gioie in casa viola. Con Simeone e Pezzella la strada è tracciata.