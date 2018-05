Pezzella sul Mondiale: "Icardi fortissimo, ma dipende dal modulo"

© foto di Federico De Luca

German Pezzella, difensore della Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport commentando anche il Mondiale di Russia 2018 alle porte (il difensore è stato inserito nella lista dei pre-convocati dell'Argentina): "Cerco di non pensarci altrimenti rischio di andare fuori di testa. Per fortuna ci aspetta una grande sfida contro il Milan. Voglio vincere per chiudere la stagione da protagonista. Devo sfruttare qualsiasi occasione per convincere Sampaoli a portarmi in Russia. Anche Icardi in bilico? E’ un attaccante fortissimo ma l’Argentina ha tanti grandi bomber. Molto dipenderà dal modulo che il c.t. adotterà. Dybala? Ha avuto una stagione tutta alti e bassi con la Juve ma lui ha qualità incredibili. Lo conosco bene".