Philips Stadium espugnato: Inter, vittoria che vale doppio. Super Icardi

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Importantissima vittoria per l'Inter al Philips Stadium di Eindhoven contro il PSV che complice la vittoria del Barcellona a Londra contro il Tottenham vale doppio. Partita maschia per i nerazzurri che non si sono fatti demoralizzare dalla rete dello svantaggio di Rosario, riuscendo prima a pareggiare e poi a ribaltare la gara.

PRIMO TEMPO ALLA PARI - PSV in vantaggio al 27' con Rosario che batte Handanovic con un destro imprendibile dal limite. In ritardo Brozovic, male in uscita D'Ambrosio e centrocampista degli olandesi troppo libero di calciare. Il gol non demoralizza però l'Inter che riprende subito a essere pericolosa e sfiora il pareggio in due occasioni con altrettanti colpi di testa di Mauro Icardi, il primo di poco a lato e il secondo respinto da Zoet. Niente da fare per il portiere di casa sul destro di Nainggolan che ristabilisce la parità e manda i nerazzurri negli spogliatoi con il morale molto alto grazie all'1-1 segnato al 44'. Fortunato Handanovic soltanto ammonito per un fallo di mano fuori area dopo un'uscita troppo avventata.

OTTIMO APPROCCIO NELLA RIPRESA - Nel secondo tempo entra in campo un'Inter volenterosa di portare a casa i tre punti e dopo il palo colpito dai padroni di casa con Pereiro è Mauro Icardi a fare quello che gli riesce meglio, il gol. Stupenda palla dalle retrovie di Matias Vecino che pesca l'argentino, scattato sul filo del fuorigioco, di fronte a Zoet. Dribbling del numero 9 e palla in rete per la gioia dei 2000 tifosi nerazzurri che sono arrivati al Philips Stadium. Successivamente è invece bravissimo il portiere del PSV su un altro colpo di testa di Icardi, servito ancora alla perfezione da Vecino.

HANDANOVIC MIRACOLOSO - Riscatto completo per il portiere sloveno dopo l'uscita del primo tempo che per poco non gli è costata il rosso a poco più di dieci minuti dalla fine della partita. Rovesciata da dentro l'area del nuovo entrato Malen e tuffo sulla sinistra per l'estremo difensore nerazzurre che ha evitato la rete del 2-2 con un intervento davvero super.

VITTORIA CHE VALE DOPPIO - Inter a 6 punti in classifica dopo due giornate e con altrettante lunghezze di vantaggio da Tottenham e PSV ancora ferme a quota zero. In vista del doppio confronto contro i blauigrana la squadra di Spalletti può dormire sonni tranquilli, consapevole del fatto di aver ottenuto il massimo fino a questo momento. Super Icardi in attacco, non solo per il gol e le occasioni avute ma anche per come ha aiutato la squadra per tutti i 90'.