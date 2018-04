Più di 60 milioni di euro per il peggior attacco del campionato

Il Sassuolo sta battendo ogni record negativo. In 32 partite ha segnato solamente 24 gol, con un incredibile dato medio di 0,75 per ogni gara. In un campionato normale, probabilmente, i neroverdi sarebbero quasi certamente retrocessi. Invece il peggior attacco non basta per rischiare la B, che ora dista sei punti. Il Sassuolo, con ogni probabilità, rimarrà nella massima serie nonostante il peggior attacco. Merito di una difesa che si attesta su livelli migliori rispetto alle ultime tre, ma che non sembra comunque un baluardo, con 53 gol subiti.

A tal proposito fa però sorridere un fatto, abbastanza evidente. I tre attaccanti titolari del Sassuolo, cioé Politano, Babacar e Berardi valgono, circa, 62 milioni di euro. Una cifra non certo bassa per chi ha collezionato 11 gol in 3: 7 Politano, 2 Berardi e 2 Babacar, che però è appena arrivato per dieci milioni di euro. Valutazione ben più alta per l'ex Roma, con il Napoli che aveva quasi chiuso il suo arrivo per una cifra intorno ai 28 milioni di euro. E Berardi, pur sempre "giovane" con i suoi 24 anni, ne vale circa 25. Insomma, più di 60 milioni per il peggior attacco del campionato.