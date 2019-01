© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Inácio Pià ex attaccante anche di Napoli, a RMC Sport Live Show ha parlato così della distanza fra la formazione partenopea dalla Juventus: "Non è soltanto il fattore sportivo o di giocatori. E' una questione globale e io penso che il Napoli ha tutte le carte in regola per diventare una società modello. Ci sono tutte le possibilità per avvicinarsi alla Juventus anche se non è facile. I bianconeri anche nei dettagli danno la sensazione di essere una grande società. Per competere con la Juventus il Napoli deve tenere i suoi campioni e impreziosire la rosa altrimenti non si avrà mai continuità".