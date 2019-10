Piange Genova, due squadre nei bassifondi della classifica

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Otto punti in sette partite. Un bottino magrissimo, ancor di più se a totalizzarlo non è una sola squadra, ma due. La Genova calcistica piange per un inizio di stagione catastrofico: le due squadre del capoluogo ligure arrivano alla sosta da ultime della classe. Se le radici dei problemi della Sampdoria dovrebbero essere ricercate nella complicata situazione societaria (e le difficoltà erano emerse dalla prima giornata), nella sponda rossoblù della città gli interrogativi non trovano risposte altrettanto immediate, soprattutto perché nessuno si aspettava un avvio così stentato.

La squadra, in estate, sembrava essersi rafforzata e in più era stata affidata a un allenatore che, nell'immaginario collettivo, avrebbe dovuto esaltare le qualità degli elementi più talentuosi, da Schone a Kouamé fino a Pinamonti e Saponara. Invece, la prima parte del campionato è stata da dimenticare: troppi errori, soprattutto in difesa, e una sensazione di fragilità e di inadeguatezza che emergono ogni qualvolta i giocatori sono chiamati a dare qualcosa in più. Così, il Genoa rischia di nuovo di ritrovarsi a lottare per la salvezza, con buona pace di chi aveva indicato il Grifone come la possibile sorpresa della Serie A 2019-20, o di chi si augurava un cammino molto più sereno rispetto al recente passato. I cinque punti conquistati finora indicano solo una certezza: ci sarà nuovamente da soffrire.