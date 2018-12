Piano piano arriva anche il Toro. I granata salgono sul treno europeo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In silenzio, senza l'accompagnamento delle fanfare. Il Torino vince e convince contro l'Empoli e complici i passi falsi di Milan, Fiorentina e Sassuolo inizia a fiutare l'odore allettante della zona Europa. Che alla vigilia del termine del girone di andata vede i granata a soli due punti dal Milan sesto e a -1 dalla Roma settima. Un successo fondamentale per la squadra di Mazzarri, reduce da due pareggi (con Milan e Sassuolo) e la sconfitta nel derby con la Juventus. Un successo che, se interpretato nel modo giusto, può sbloccare la rosa granata e regalare una nuova accreditata concorrente alla lotta per l'Europa League, ad oggi la più agguerrita e interessante dell'intero campionato. Perché in corsa ci sono praticamente 9 squadre e nessuna pare in grado di strappare e lasciare indietro gli avversari. Si inizia dalla Lazio, quarta ed in serie positiva, e si finisce col sorprendente Parma vittorioso al Franchi di Firenze. Nel mezzo, Sampdoria, Milan, Roma, Atalanta, Fiorentina e Sassuolo. Oltre al Torino, ovviamente. Che sabato se la vedrà proprio contro i biancocelesti, capofila di questo trenino diretto a Montecarlo per i sorteggi europei del prossimo anno. La gara dell'Olimpico, l'ultima del girone d'andata, sarà utile per dire qualcosa di più sul futuro granata in questo campionato. In caso di vittoria gli uomini di Mazzarri arriverebbero al giro di boa con 29 punti, un buon bottino su cui lavorare nel girone di ritorno. Senza i 3 punti, invece, il Toro rischierebbe di non dare continuità al successo casalingo e di perdere, seppur temporaneamente, il treno europeo.