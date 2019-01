© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Krzysztof Piatek è virtualmente un nuovo giocatore del Milan. Gli accordi tra Genoa, rossoneri ed entourage del calciatore sono totali. Affare da 38 milioni di euro bonus compresi, nessuna contropartita andrà al club rossoblù. Piatek sarà stasera a Milano, domani le visite. La dirigenza del Milan è sempre in sede, Enrico Preziosi in centro con l'entourage del ragazzo e andrà a breve in scena lo scambio di documenti.