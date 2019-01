© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Corriere dello Sport oggi in edicola spiega che l'ufficialità per il passaggio di Krzysztof Piatek al Milan dovrebbe esserci nella giornata di domani, quando sarà definita nei minimi dettagli la trattativa con il Genoa. Una volta definiti, il polacco si presenterà mercoledì a Milanello (alla ripresa degli allenamenti dei rossoneri) per prepararsi al debutto già sabato a San Siro quando il Milan affronterà il Napoli. Prima del suo ingresso nel quartier generale rossonero, il polacco firmerà un contratto quinquennale che prevede, da subito, un ingaggio, comprensivo di bonus, di 2 milioni di euro netti.