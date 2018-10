Piatek cala? C'è un Kouamé che incanta. Il Genoa ha il suo nuovo Asprilla

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Salgono a tre le partite di digiuno di Krzysztof Piątek. Tutto nella norma, considerata la portata degli avversari e il fatto che a inizi stagione nessuno si sarebbe immaginato una partenza simile da parte del polacco. Rimangono però alcune considerazioni: il numero 9 del Genoa da quando Ivan Juric siede sulla panchina del Genoa ha smarrito la via del gol. Questa sera una sola la conclusione, pericolosa ma che non ha trovato la porta. E un rigore reclamato che non c'era. Poi l'eclissi, come tre giorni prima contro l'Udinese. Ci si può consolare, perché per un Piatek che scende c'è un Kouamé che sale. L'ivoriano questa sera ha disputato probabilmente la sua miglior partita con la maglia del Genoa. Una costante spina nel fianco della difesa del Milan con la sua velocità, col suo svariare sul fronte d'attacco e il suo pressing. Ogni leggerezza dei rossoneri lui era pronto a raccoglierla. Il direttore spotivo del Cittadella, Stefano Marchetti, per movenze e velocità lo ha paragonato a Faustino Asprilla. I numeri ci sono, manca però una qualità fondamentale per un attaccante. La freddezza sottoporta: un gol in 10 partite è un bottino troppo magro. A 20 anni, alla prima stagione in Serie A e con i margini di miglioramento che Kouamé ha mostrato c'è solo da essere ottimisti.