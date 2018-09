Piatek chiama, Boateng risponde da fenomeno: Sassuolo-Genoa 4-1 al 45'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Splendido primo tempo al Mapei Stadium, con due protagonisti assoluti: Krzysztof Piątek e Kevin-Prince Boateng. L'attaccante polacco illude il Genoa al 27', sfruttando un rimpallo e freddando Consigli. La gioia dei liguri dura pochissimo perchè il Sassuolo ribalta la situazione e dilaga grazie all'ex rossonero, che sale in cattedra e pareggia al 34' sfruttando un'invenzione di Babacar. Il ghanese poi si scatena, regalando giocate da fuoriclasse assoluto: prima serve Babacar, la cui conclusione dal limite è respinta male da Marchetti. Sulla palla vagante si avventa Lirola, che realizza il suo primo gol in Serie A. Pochi minuti dopo il Boa cerca l'acrobazia alla Cristiano Ronaldo: stavolta Marchetti è bravissimo, ma Babacar è più veloce di tutti e scaraventa in rete sulla respinta. All'ultimo istante arriva anche il poker, con un autogol causato dallo sfortunato Spolli, che mette goffamente nella sua porta nel tentativo di evitare la doppietta del senegalese. Quattro a uno all'intervallo, ma può succedere ancora di tutto.