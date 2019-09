© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Come ha detto Shevchenko, i momenti negativi fanno parte del calcio, i periodi favorevoli vanno e vengono. Ha ragione. Noi ora dobbiamo avere fiducia in noi stessi, credere in noi stessi. A testa alta e #ForzaMilan". Protagonista nel bene e nel male nella partita di ieri, Krzysztof Piatek si mostra fiducioso per il futuro del Milan, nonostante la brutta partenza in campionato e le tre sconfitte nelle prime 5 giornate.