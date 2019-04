Piatek-Cutrone, bene a metà. Convivenza difficile ma non impossibile

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Da una parte c'è il tabellone, che recita un (solo) gol contro l'Udinese. Dall'altra le due occasioni create nel primo tempo, con la rete di Piatek e la ciccata di Cutrone, azioni simili con esiti diversi. E poi c'è il fato, perché se Piatek invece di appoggiare il collo piede - con Opoku in opposizione disperata - avesse spaccato la porta, forse sarebbe finita 2-0 e non 1-1. Della convivenza tra i due bisogna prendere quello che è andato bene, cioè una discreta sintonia, ma anche il brutto: il polacco che nella seconda frazione non svaria più, si posiziona in mezzo all'attacco, dando qualche riferimento di troppo. Senza Paquetà, d'altronde, Castillejo si è trovato troppo spesso imbrigliato.

La convivenza può essere difficile, ma non impossibile. C'è un però: Cutrone dovrebbe giocare più da seconda punta, rinnegando alle volte quell'opportunismo che, in alcune circostanze, ha creato la sua fortuna. Come per Higuain, però, gli spazi rischiano di assottigliarsi, rubando quote di campo e di area di rigore. Il bicchiere è pieno a metà, così come il risultato. Alla fine è sempre quello a determinare la buona riuscita di alcuni esperimenti.