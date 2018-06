Piatek e i gol per il Genoa: lo scorso anno 21 reti nel campionato polacco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Krzysztof Piatek è il nuovo centravanti del Genoa. Un colpo alla Preziosi per rinforzare l'attacco a disposizione di Davide Ballardini. Polacco, classe 1995, nella scorsa stagione ha fatto molto bene con la maglia del Cracovia Krakow visto che ha segnato ben 21 reti in 36 presenze in campionato. Certo, la Serie A è un'altra cosa ma il giocatore ha dimostrato di saper far gol e sarà un'arma in più per il tecnico del Grifone che nella scorsa stagione ha avuto molte difficoltà nel reparto avanzato.

183 centimetri per un calciatore che non è dunque un ariete, ma che potrà dare una mano al Genoa per migliorare la classifica di quest'anno. Magari a inizio stagione potrà trovare qualche difficoltà di ambientamento ma i numeri sono dalla sua parte e Ballardini spera di aver trovato i gol che cercava.