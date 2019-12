Piatek e il mercato: "Sono la punta del Milan, penso solo a dare il 100%"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Sky Sport, Krzysztof Piatek ha parlato - tra le altre cose - anche delle ricorrenti voci di mercato in vista di gennaio: "Sono l'attaccante del Milan. Penso solo a dare il 100%, non penso al mercato, ma solo ai 3 punti contro il Sassuolo. Come mi sento adesso? Gioco bene con la squadra, lotto e recupero molti palloni. Questo è il vero Piatek, voglio continuare così".