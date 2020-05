Piatek e Schick a segno a pochi minuti di distanza. La lotta salvezza si infiamma in Bundesliga

vedi letture

Doveva essere la partita dell'aggancio per il Lipsia sul Borussia Dortmund al secondo posto della classifica, ma la squadra di Julian Nagelsmann non va oltre il 2-2 contro l'Hertha Berlino nell'anticipo delle 18.30. Ad andare in gol sono due vecchie conoscenze del nostro calcio, perché Patrik Schick e Krzysztof Piatek a pochi minuti di distanza vanno entrambi a segno, protagonisti assoluti della partita, anche se per l'ex Milan è solamente un gol su rigore. Così il Lipsia sale a 55, a soli due punti di distanza da Moenchengladbach e Bayer Leverkusen, le altre pretendenti ai quattro posti per la Champions.

LA LOTTA SALVEZZA SI INFIAMMA - La vittoria del Fortuna Dusseldorf risucchia tre squadre nei bassifondi. Sono Magonza, l'Eintracht Francoforte, l'Union Berlino e l'Augsburg, ma a preoccupare è lo Schalke che continua a perdere. Vince l'Hoffenheim, sempre peggio il Paderborn, oramai vicino alla retrocessione.

IL 28ESIMO TURNO

Borussia Dortmund-Bayern Monaco 0-1

Bayer Leverkusen-Wolfsburg 1-4

Eintracht Francoforte-Friburgo 3-3

Werder Brema-Borussia Moenchengladbach 0-0

RB Lipsia-Hertha Berlino 2-2

Augsburg-Paderborn 0-0

Fortuna Dusseldorf-Schalke 2-1

Hoffenheim-Colonia 3-1

Union Berlino-Magonza 0-0.

Il Bayern Monaco sembra a un passo dalla vittoria, dopo l'1-0 contro il Borussia Dortmund. Qui la classifica.