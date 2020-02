© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervistato da Sport Bild, il neo-attaccante dell'Hertha Berlino Krzysztof Piatek ha lanciato una frecciatina non troppo velata all'indirizzo del Milan e delle sue scelte di mercato: "​Fare gol è una passione, le aspettative sono molto alte a Berlino e i tifosi in città mi hanno già urlato: 'Piatek, pum, pum, pum!'. In panchina dopo l'arrivo di Ibrahimovic? Al Milan succede questo. Cambiano gli attaccanti ogni anno, quindi probabilmente è una loro abitudine".