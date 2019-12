È tornato al gol (il terzo su rigore su quattro complessivi segnati finora in campionato) e ha trascinato il Milan alla vittoria sul difficile campo del Bologna con una grande prestazione. Krzysztof Piatek è stato il migliore i campo nel match del Dall'Ara ma deve ancora dimostrare di poter essere l'attaccante su cui i rossoneri possono fare affidamento in futuro. A tal proposito, continuano a rincorrersi le voci di un ritorno di Zlatan Ibrahimovic, che il centravanti polacco accoglierebbe con grande soddisfazione, come ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Mi piacerebbe giocare con lui. È un grandissimo calciatore, ha grande esperienza e il Milan ha bisogno di questo tipo di giocatori".