Piatek, il primo buco nell'acqua. Ora le prove verità

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Niente di preoccupante, per carità. Ma di questi tempi quando Krzysztof Piątek non segna è già una notizia. Ancor di più se accompagnata da una prestazione non eccellente. Capita a tutti e la prestazione di oggi ci fa capire che anche il centravanti polacco è umano. Anche contro la Juventus era andato a secco, tuttavia si era distinto per una gran prova contro una squadra che sta uccidendo il campionato. Oggi ha lottato ma non ha sfondato, non è riuscito mai a trovare la zampata o la capocciata, venendo rimpiazzato da Bessa. Scomparso nel secondo tempo, ha pagato la crescita degli avversari. E così il capocannoniere del campionato per la seconda partita consecutiva manca l'appuntamento con la doppia cifra in Serie A. Ironia del destino, da quando Juric siede in panchina. Ad attenderlo adesso un calendario terribile: Milan, Inter, Napoli e Sampdoria. Banco di prova non solo per la squadra ma anche per l'uomo del momento e per il suo valore di mercato.