Piatek, impatto devastante in Serie A: è il miglior bomber in Europa

Nessuno come Krzysztof Piatek nei maggiori campionati europei. L'attaccante polacco del Genoa, vera e propria rivelazione di questo avvio di Serie A, ha realizzato il maggior numero di gol calcolando tutte le gare ufficiali nel minor numero di partite: 7 reti in tre match.

A sette gol anche l'ex Getafe Pablo Sarabia, ora al Siviglia, ma quest'ultimo ha già giocato nove gare ufficiali. Alle spalle bomber del calibro di Robert Lewandowski (sei reti in quattro partite), Benzema (5 gol in 4 gare), Aguero (5 gol in 5 gare) e Mbappé (4 gol in 3 gare).