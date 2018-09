Piatek incanta, la difesa preoccupa. Le due facce del Genoa di Ballardini

Piatek, sempre Piatek, fortissimamente Piatek. Arrivato per soli 4 milioni dal Cracovia, il ragazzo

di Dzierżoniów non è stato solo l'ennesimo rinforzo per la colonia polacca in Italia. Fin dalle prime uscite, infatti, il classe 1995 ha destato un'ottima impressione, scalando in fretta la gerarchie e diventando subito titolare nella formazione ligure. Quattro gol all'esordio stagionale, in Coppa Italia, tre in due partite di campionato: rapidità, tecnica e senso del gol ne fanno un vero pericolo pubblico per le retroguardie avversarie.

L'altra faccia della medaglia è una difesa ancora da registrare. Quello di stasera, per i ragazzi di Ballardini, è stato un vero e proprio disastro: cinque reti subite, tanti palloni persi e poca reattività sulle respinte e sulle seconde palle. La sensazione è che manchi uno schermo protettivo davanti e in questo senso il ritorno di Sandro sarà fondamentale per chiudere le voragini. Ma gli automatismi dovranno migliorare in fretta se si vorrà fare il salto di qualità.