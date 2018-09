Piatek, investimento da 4 milioni. Che dopo sei gare già vale molto di più

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un inizio da predestinato. Un bomber letale, per ora il migliore in Europa. A dirlo sono i numeri: non è solo il capocannoniere della Serie A con sei gol già realizzati, ma anche l'unico che - comprese tutte le gare ufficiali - è già in doppia cifra: sei gol in campionato e quattro in Coppa Italia. Si dice, ed è giusto, che un calciatore straniero quando arriva in Italia ha bisogno di ambientarsi, ma non è il caso di Krzysztof Piatek, vero e proprio mattatore di questo avvio di Serie A.

Ha una capacità unica di vedere e sentire la porta, gioca in funzione del gol e si muove sempre pensando di dover calciare in porta. E lo fa benissimo.

Piatek è stato acquistato lo scorso 8 giugno dal KS Cracovia per quattro milioni di euro, ha esordito l'11 agosto in Coppa Italia contro il Lecce, realizzando un poker di gol in poco più di mezz'ora. Ha fin qui realizzato un gol ogni 51 minuti e già adesso sembra chiaro l'affare. Sono bastate sei partite per capire che Piatek, il capocannoniere della Serie A, vale già molto (molto, molto...) di più.