© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Krzysztof Piątek come erede di Edin Dzeko alla Roma? Intervistato da Il Messaggero, il centravanti del Genoa ha parlato anche di questa possibilità di mercato: "È un giocatore di grande qualità. Preferisco però non guardare a campioni come Edin, Cristiano Ronaldo o Icardi ma pensare al mio contributo per aiutare il Genoa a guadagnare posizioni in classifica".

Sulla Roma, prossimo avversario.

"Sta attraversando un periodo non buono, con i suoi problemi, ma anche noi abbiamo i nostro perché non vinciamo da fine settembre".