© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Uno-due micidiale del Milan, letteralmente trasformato in questo secondo tempo. Marcatore, guarda caso: Krzysztof Piątek. Il polacco, evanescente nel primo tempo, sfrutta come meglio non si potrebbe la prima palla gol della serata. Assist rasoterra di Calhanoglu che trova il polacco a centroarea non fallisce. Due minuti dopo il raddoppio firmato Franck Kessié, lanciato da uno splendido filtrante di Castillejo e freddo davanti a Drągowski nell'esecuzione: pallonetto splendido che gonfia la rete. Milan-Empoli 2-0 al 51'.