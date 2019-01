© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Krzysztof Piatek al Milan, l'affare sembra essere dietro l'angolo. L'attaccante polacco raggiungerà la squadra che oggi ha battuto il Genoa, 'suo' ancora per poco. Intanto Cesare Prandelli ha centrato il punto del mercato del grifone nel post-gara di Marassi: "Non dobbiamo piangerci addosso". Parole che fanno capire l'intenzione del club e il progetto della società, che ormai da più lustri punta sullo scouting per poi prendere giovani talenti da allevare e allenare fino all'esplosione e alla successiva cessione a sodalizi di rango superiore. Dunque il grifone farà a meno del pistolero nella seconda parte della stagione, ma senza troppi rimpianti. Perché è giusto permettere a un calciatore di migliorarsi professionalmente, tutto ciò senza intaccare la filosofia genoana. La salvezza per Prandelli sembra alla portata, anche senza il bomber transitato a Marassi: 19 gare in campionato, 13 gol possono bastare per meritare la chiamata del Milan oltre le attenzioni di Barcellona e Real Madrid.