© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'edizione odierna di Tuttosport analizza la trattativa Piatek-Milan, sottolineando quelle che - al momento - possono rappresentare le perplessità del Genoa. L'accordo economico è stato trovato intorno ai 40 milioni di euro ma - in pratica - il Genoa vuole avere la certezza che arrivino i soldi. Il Grifone - si legge - ha infatti perplessità sul fatto che Elliot possa dare il via all'operazione, soprattutto per le problematiche legate al fair play finanziario e alle recenti sentenze svizzere. E poi le voci firizioni tra Leonardo e Gazidis sono evidentemente arrivate anche sotto la Lanterna.