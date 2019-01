© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel pre-partita di Genoa-Milan, il difensore rossoblù Ervin Zukanovic ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Sky'. Così il difensore bosniaco ha commentato l'imminente trasferimento di Piatek in rossonero: Non c'è tanto da dire, noi abbiamo preparato la partita e dobbiamo pensare alla nostra gara. Non sappiamo ancora cosa farà lui, è un giocatore importante che ha fatto tanto bene per noi".