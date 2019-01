Piatek-Milik, la sfida polacca al centro di Milan-Napoli

La prima di Piatek con il Milan sarà uno dei grandi motivi di interesse del match dei rossoneri contro il Napoli. Gattuso lo ha elogiato e gli ha dato carica e ora si aggrappa anche a lui per trovare i gol e le vittorie che potranno lanciare il Milan verso il quarto posto. Non mancherà la sfida polacca (entrambi giocano in nazionale) con Milik che quest'anno in campionato ha realizzato undici reti, due in meno rispetto a Piatek che però ha giocato due gare in più rispetto all'attaccante partenopeo. Due giocatori in gran forma e ora accomunati anche da una carica speciale. Entrambi sono al centro del progetto. piatek è arrivato adesso al Milan che ha investito tutto su di lui, Milik a suon di gol si è conquistato sempre spazio e considerazione.

Non ci sarà invece nessuna sfida con Allan: poteva andare in scena il confronto tra il giocatore più pagato dal Milan contro quello che invece veniva valutato quasi cento milioni dal PSG. Ancelotti ha deciso di non convocarlo spiegando che ha vissuto una settimana travagliata. Ma ha anche annunciato che il brasiliano resterà al Napoli. Il club azzurro dunque ha deciso di puntare ancora sull'ex udinese nonostante il forte pressing del PSG che era pronto ad offrire una somma particolarmente allettante.